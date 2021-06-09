Эксперт рассказал, грозит ли россиянам дефицит сахара

https://static.news.ru/photo/051a0e36-c9d1-11eb-b906-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У некоторых производителей сахара в РФ начались проблемы с получением субсидий для поставок товара по фиксированной цене (не более 36 рублей за кг). Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов считает, что это не должно привести к дефициту продукта, так как регулятором всех товаропотоков в условиях рыночной экономики является цена. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

В рыночной экономике советских дефицитов не может быть в принципе. Потому что регулятором всех товаропотоков является цена. На отсутствующий товар цена поднимается, и он покупается и везётся отовсюду, — сообщил Иванов.

Эксперт уверен, что государство не должно мешать рыночным агентам регулировать товаропотоки. Оно может поддерживать только достаточный уровень конкуренции. И при соблюдении этих двух условий ситуация с любым товаром нормализуется самостоятельно.

Осенью 2019 года в РФ на рынке сахара был период аномально низких цен, что грозило производителям значительными убытками. Отрасль только-только начала выходить из этой глубочайшей ямы. Поэтому сейчас, чтобы исключить риски подорожания, можно временно снять ограничения на импорт, государство должно выделить квоту на импорт товара с пониженной пошлиной, — заключил Иванов.

С конца декабря прошлого года часть сахара в торговые сети продаётся с отпускной ценой не выше 36 рублей за килограмм. Такая стоимость была зафиксирована соглашениями о стабилизации цен между производителями, ретейлом и правительством. Для стимулирования этих поставок кабмин выделил заводам субсидии по 5 рублей на килограмм продукции, всего — на 600 тысяч тонн сахара. Правила для распределения этих денег должны разработать региональные власти. Однако некоторые из них пока этого так и не сделали. А многие из тех, кто выпустил такие документы, сделали их практически невыполнимыми.

Речь, в частности, идёт о властях Краснодарского края и Ставрополья. Там требуют заранее избыточный объём документов для подтверждения расходов. Из-за этого производители продолжают работать по прямым договорам с торговыми сетями, отказываясь от сотрудничества с посредниками, выбранными властями. И это ставит под вопрос выполнение задачи по обеспечению населения РФ дешёвым сахаром.