Эксперт оценил экспортные перспективы российского газа в этом году

Выручка «Газпрома» в этом году значительно вырастет по сравнению с прошлым годом из-за увеличения объёмов поставок и роста цен на природный энергоноситель. Такое мнение высказал NEWS.ru заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, 2021 год станет для поставок российского газа за рубеж очень успешным. Однако эксперт затруднился спрогнозировать точные цифры выручки из-за изменчивой динамики цен на нефть и газ.

При этом Гривач подчеркнул, что Сделка Германии и США касательно возможного применения санкций в отношении РФ по «Северному потоку – 2» не станет препятствием для будущей прибыли «Газпрома» на европейском рынке.

Германия крайне не заинтересована во введении каких-либо санкций против «Северного потока – 2» и смогла добиться от США смягчения позиции пусть и под давлением реальных факторов, ведь газопровод почти достроен, несмотря на противодействие Америки, включая санкции против поставщиков услуг по строительству, страхованию и сертификации, — подчеркнул он.

Помимо этого, аналитик отметил, что Германия и остальные европейские потребители заинтересованы в скорейшем запуске проекта, чтобы остановить «ценовое ралли» на рынке природных энергоресурсов. Касательно попыток воспрепятствовать открытию «Северного потока – 2» в сенате США, Гривач назвал давление на президента Штатов Джозефа Байдена «внутренними разборками».

Тема отношений с Россией в Америке уже давно используется в качестве дубины. Обычно палки в колёса вставляют представители оппозиции (Демократическая партия США – NEWS.ru), их действия направлены против действующей администрации. В то же время американцы, конечно, продолжат противодействовать российско-европейскому сотрудничеству, используя весь спектр доступных инструментов, — заключил он.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил влияние «Северного потока – 2» на прибыль «Газпрома». По его словам, запуск двух веток газопровода не сможет значительно сказаться на выручке российской компании в этом году из-за невозможности к этому времени задействовать проект на полную мощность.