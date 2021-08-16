Экономист объяснил разницу в экономическом развитии Москвы и других городов

Экономическое развитие Москвы носит стихийный характер, у российских властей нет единого чёткого плана по инновационному развитию столицы. Такое мнение высказал NEWS.ru экономист Андрей Колганов.

По его словам, за последнее время в стране образовалось множество депрессивных городов и областей, которые очень контрастируют по сравнению с внешним лоском Москвы и других российских мегаполисов (Санкт-Петербург, Казань и другие).

В России за последние десятилетия наметилась очевидная тенденция по разношёрстной миграции населения: из сёл в областные центры, из провинциальных городов в мегаполисы и т. д. В результате этого наблюдается небольшой прирост количества граждан в райцентрах, в то время как русская деревня практически вымерла. Эта негативная тенденция обусловлена отсутствием внятной экономической политики властей по развитию малых городов страны, — подчеркнул эксперт.

Колганов также отметил, что аналогичная участь постигла и некоторых представителей российского малого и среднего бизнеса, которые вынуждены перевозить производство в подмосковные города и Калужскую область из-за повышения арендных ставок на столичную недвижимость.

России нужна адекватная стратегия пространственного развития регионов. В настоящее время в стране только создаются подобные документы, однако они никак не подкреплены денежными ресурсами. Бюджетам провинциальных регионов по-прежнему остро не хватает денег на реализацию подобных проектов. Малым городам необходимо выделять льготы для бизнеса, а также капитальные госвложения средств в развитие предпринимательской активности. Только так бизнес захочет переехать из Москвы и Санкт-Петербурга в другие регионы страны, — заключил он.

Ранее сообщалось, что российская столица вошла в топ-15 европейских городов по уровню развития инновационных технологий. Москве удалось подняться с 18-й строчки на 14-ю позицию. Лидером рейтинга стал Лондон, следом расположились Париж и Дублин.