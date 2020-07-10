Эксперт объяснил, почему нефть по $150 за баррель — абсурдный прогноз

https://static.news.ru/photo/c4deb454-c2c7-11ea-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что не стоит доверять прогнозу о том, что к 2025 году цена на нефть может вырасти до $150 за баррель.

Таким образом он в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал данные The Wall Street Journal, основанные на мнении экспертов, что снижение объёма инвестиций в нефтедобычу может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов, что и приведёт к росту цен на само сырьё.

Рассчитывать на то, что уйдут инвестиции, вместе с ними уйдёт добыча, и цены вырастут до заоблачных, не стоит. Надо готовиться к реальному периоду цен в коридоре 40-50 долларов за баррель, — цитирует его радиостанция.

По его мнению, история доказала, что нефть не собирается заканчиваться и надежды на то, что инвестиции уйдут из отрасли напрасны. В подтверждение он привёл США, где как только вырастает цена на нефть — сразу восстанавливается добыча.

Симонов добавил, что сейчас прогнозы делаются не для того, чтобы показать ориентиры на будущее, а для того, чтобы «хайпануть на теме», привлечь внимание. И лучший способ для этого — делать абсурдные прогнозы.

Как писал NEWS.ru, зарубежные аналитики предсказали рост котировок до $100 и даже $150. Между тем, как пояснили экономисты, повышение стоимости сырья тут же активизирует добычу, что сдержит подорожание.