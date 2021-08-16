Объяснена малообеспеченность Москвы жильём

Малообеспеченность Москвы жильём связана с недавним присоединением к российской столице новых территорий. В ближайшее время стоит ожидать плавного увеличения количества квадратных метров на каждого жителя, сообщил NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, в прошлом году в Москве было реализовано минимальное количество проектов по строительству новостроек, что также негативно отразилось на малообеспеченности Москвы жильём. Это произошло за счёт введения нового закона по так называемому эскроу (ситуация, при которой застройщик строит новостройку за счёт собственных средств или банковских кредитов).

Система эскроу-счетов заставила многих мелких и средних застройщиков (от 20% до 30%) уйти с рынка столичной недвижимости. Брать у банков кредиты под высокие проценты могут позволить себе далеко не каждый подрядчик, это чревато большими рисками. В результате объёмы вводы нового жилья в Москве резко просели, — подчеркнул он.

Однако, по мнению Ракуты, ещё до конца текущего года стоит ожидать плавного восстановления рынка за счёт больших планов правительства по вводу нового жилья в Москве, в особенности — на территории новых границ российской столицы.

В новой Москве сейчас идёт активный рост ввода нового жилья в новостройках, правительство же взяло на себя часть издержек по транспортной доступности местных объектов недвижимости. Все эти факторы в совокупности повлияют на рост уровня обеспеченности Москвы жильём. Однако важную роль при этом будет играть восстановление спроса на покупку недвижимости в ипотеку после изменения условий льготной госпрограммы, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в список наименее обеспеченных жильём российских городов по итогам прошлого года. Так, на каждого жителя столицы в 2020-м приходилось только 19,8 квадратных метров недвижимой площади. В этом списке Москву опередили лишь три города — Кызыл (15,7 кв.м), Симферополь (16,6 кв.м) и Махачкала (18,2 кв. м).