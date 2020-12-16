Эксперт объяснил, как правильно управлять деньгами, чтобы их хватало

https://static.news.ru/photo/b997445e-4048-11eb-bf71-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В решении любых финансовых вопросов большую роль играет составление долгосрочного финансового плана, рассчитывать на случайную удачу здесь нельзя, считает экспертапо личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско.

В России привыкли надеяться на «авось», рассчитывая, что дети поступят на бюджетное отделение, государство назначит пенсию и так далее. Но более разумный подход — формирование пенсионного капитала, создание накоплений на образование детей и внуков, планирование расходов на время беременности и родов, материальная готовность к крупным тратам.

В этом случае, во-первых, вы управляете финансами, а не они вами. Во-вторых, такой подход выражается в реальной заботе о близких. Например, имея достаточный капитал, чтобы жить на проценты с него, Вы обеспечиваете себе необходимое качество жизни в старости и не зависите от государства, с другой стороны — делаете более комфортной жизнь своих детей, которым потребуются финансы для того, чтобы вырастить Ваших внуков, — пояснила эксперт NEWS.ru.



Для реализации долгосрочных планов Мария Тараско советует регулярно откладывать деньги. Это может быть 10-15% от ежемесячного дохода, главное — делать это регулярно.

По её словам, важно вести учёт доходов и расходов. Сегодня это просто сделать с помощью одного из многочисленных приложений для смартфона. Тем, кто опасается растущих дыр в семейном бюджете обязательно нужно обзавестись подушкой безопасности, равной сумме расходов от 6 до 12 месяцев.

Имея такой финансовый Резерв, можно позволить себе в течение полугода-года не снижать привычный уровень жизни, если по каким-то причинам Вы потеряли активный доход. Этой суммы должно бы достаточно, чтобы пережить кризис, — отметила Тараско.

Все крупные расходы при этом, бьющие по бюджету, должны быть спланированы: замена автомобильных шин, покупка шубы или крупной бытовой техники не должны становиться внезапными.

Я бы советовала жить по средствам. Банально, но это лучший путь к благосостоянию, — сказала эксперт.

Если деньги не просто откладывать под подушку, а надежно инвестировать, то через 20 лет капитал может увеличиться в 4-5 раз, заключила она.