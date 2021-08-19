Эксперт назвал сроки окончания автомобильного кризиса

Кризис глобальной автомобильной промышленности ориентировочно завершится к концу этого года или в I квартале 2022-го. Об этом NEWS.ru сообщил партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, глобальный кризис производства машин продолжается уже год и обусловлен острой нехваткой электронных компонентов, в частности чипов. При этом этот фактор распространился также на всю технологическую отрасль, включая производство компьютерной техники.

На кризисную ситуацию повлияла авария на японском заводе по производству микросхем. До этого на долю местной компании приходилось до 16% от общего числа выпущенных в мире чипов. В свою очередь инцидент повлёк за собой цепную реакцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Просело производство четырёх ключевых игроков глобального рынка — Японии, Китая, Южной Кореи и Тайваня. А это уже привело к временному закрытию производства на заводах таких автомобильных компаний, как Audi и Lada, — подчеркнул Моржаретто.

Помимо этого, аналитик поделился ожиданиями от уровня продаж российского производителя АвтоВАЗ. По его словам, кризисная ситуация с чипами существенно не отразится на общей прибыли компании по итогам текущего года.

Продажи моделей Lada не сократятся, АвтоВАЗ закончит этот год в плюсе. В компании с потерей европейского рынка (из-за введения более высоких экологичных стандартов. — NEWS.ru) постараются переориентировать продажу продукции в новые регионы. При этом внутренний спрос на модели по-прежнему будет существенным, однако на общую выручку повлияет невозможность покрыть его объёмы из-за просевших производственных мощностей, — объяснил эксперт.

Моржаретто также добавил, что в настоящее время Россия утратила советские позиции в производстве электронных компонентов. Сейчас у страны нет необходимых ресурсов, чтобы войти на рынок чипов в числе ведущих игроков.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ с 23 августа полностью приостановит производство на главном заводе в Тольятти. До недавнего времени там выпускались такие модели, как Lada Granta, Xray, Largus и Niva. Это решение связано с дефицитом электронных компонентов.