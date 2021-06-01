Эксперт назвал риски бесплатной газификации для населения

https://static.news.ru/photo/ce850462-c2cc-11eb-ac87-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон, позволяющий бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан. Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что реализация этой программы может повысить цены на газовое оборудование и спровоцировать появление большого количества мошенников. Об этом он предупредил в беседе с NEWS.ru.

Если все разом побегут покупать газовое оборудование для этой газификации, оно может стать дефицитом. Это значит, что и цены на него вырастут. То же касается и услуг по строительству. Но я не думаю, что за прокладку 10–20 метров трубы от забора до дома будут выписывать какие-то несусветные суммы. Государство заинтересовано, чтобы этот проект был реализован без больших скандалов. А это значит, что за ним будет контроль: и государственный, и общественный, — заявил Гривач.

Эксперт также не исключил, что этой программой могут воспользоваться предприимчивые граждане, которые бесплатно подведут газ к участку, но дальнейшего присоединения делать не будут, и денег за потребление от них не увидят.

И, конечно же, мошенники активизируются, будут обещать поставить оборудование, просить немного заплатить, чтобы уже завтра получить газ. Они могут воспользоваться незнанием населения и предлагать газификацию даже там, где её технически невозможно осуществить, — добавил Гривач.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли закон, позволяющий бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан. В конце апреля эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границ домовладения жителей газ будут обязаны подвести за счёт государства. А прокладку газовой трубы от забора к дому гражданин будет оплачивать сам. Стоимость этих услуг пообещали нормировать и контролировать.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. До 1 ноября будут приняты нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.