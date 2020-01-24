Фото: belneftekhim.by

Ведущий эксперт из фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявления белорусской стороны касательно торговли нефтью между странами.

Это просто попытки давления на российскую сторону. Это убеждённость в том, что Россия опасается потери белорусского рынка и в этом трагизм ситуации для Белоруссии, потому что России в общем-то выгодно потерять белорусский рынок и отправлять все эти 18 тонн, которые мы им продавали на рынке, в другие страны. Компании, которые экспортируют российскую нефть, платят экспортную пошлину. Когда нефтяные компании поставляют нефть в Белоруссию, российский бюджет ничего не получает. Поэтому при поставке нефти в Белоруссию примерно $2 млрд экспортных пошлин российский бюджет теряет. А Минск уверен в обратном. Они считают, что если продемонстрировать Москве закупку нефти у других стран, то Москва испугается, пойдёт на уступки, будет давить на свои компании, чтобы те дали скидку белорусам. Либо программа максимум: получить датирующую надбавку, как получают российские МПЗ, чтобы российский бюджет выплачивал вот эти надбавки для белорусских МПЗ.

Лукашенко помимо своих высказываний сказал: да, мы будем покупать нефть по мировым ценам, в этом он прав, но непонятно на что он дальше рассчитывает. Он сам прекрасно понимает, что любая альтернативная нефть будет стоить дороже, чем российская нефть.

По сути сейчас у Лукашенко какой выбор: либо они будут покупать на $10 дешевле, чем на мировом рынке, либо дороже на $10, чем у России. Единственное и зменение по отношению с прошлым годом заключается в том, что Лукашенко предлагают покупать российскую нефть не на $15 дешевле с каждого барреля в отличие от мировой цены, а на $10. То есть его выгода уменьшается на $5.

Он откровенно неправ в том, что говорит следующее: Россия продает на мировом рынке нефть дешевле, чем предлагает Белоруссии. Нет, вот здесь откровенное вранье. Примерно на $10 дешевле белорусам обходится российская нефть, даже с 1 января. А они просят ещё большую скидку.

Я думаю, что у Белоруссии очень слабая переговорная позиция. Да, действительно любая страна может продать им нефть. Без проблем абсолютно. Но это будет мировая цена. Плюс они заплатят за перевалку, как сейчас происходит с норвежской нефтью, если она конечно дойдёт до Белоруссии. Они заплатят литовцам за перевалку, за доставку по железной дороге и в итоге это получится существенно дороже. А 10 лет назад была абсолютно такая же история. Тогда мы тоже спорили по нефти, они начали закупать её у Венесуэлы. Российская обходилась в $4 за тонну, а венесуэльская — $859 за тонну. Самое смешное, что всё это отображает их же собственный Белстат. Поэтому здесь на самом деле аргументов у Белоруссии очень мало.

Единственный вариант — это либо пойти на встречу России, либо продолжить интеграцию и предоставлять всяческие бонусы России.

Игорь Юшков

ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки на завод заявил, что «страну поставили раком по углеводородам».

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