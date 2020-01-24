Это просто попытки давления на российскую сторону. Это убеждённость в том, что Россия опасается потери белорусского рынка и в этом трагизм ситуации для Белоруссии, потому что России в общем-то выгодно потерять белорусский рынок и отправлять все эти 18 тонн, которые мы им продавали на рынке, в другие страны. Компании, которые экспортируют российскую нефть, платят экспортную пошлину. Когда нефтяные компании поставляют нефть в Белоруссию, российский бюджет ничего не получает. Поэтому при поставке нефти в Белоруссию примерно $2 млрд экспортных пошлин российский бюджет теряет. А Минск уверен в обратном. Они считают, что если продемонстрировать Москве закупку нефти у других стран, то Москва испугается, пойдёт на уступки, будет давить на свои компании, чтобы те дали скидку белорусам. Либо программа максимум: получить датирующую надбавку, как получают российские МПЗ, чтобы российский бюджет выплачивал вот эти надбавки для белорусских МПЗ.

Лукашенко помимо своих высказываний сказал: да, мы будем покупать нефть по мировым ценам, в этом он прав, но непонятно на что он дальше рассчитывает. Он сам прекрасно понимает, что любая альтернативная нефть будет стоить дороже, чем российская нефть.

По сути сейчас у Лукашенко какой выбор: либо они будут покупать на $10 дешевле, чем на мировом рынке, либо дороже на $10, чем у России. Единственное и зменение по отношению с прошлым годом заключается в том, что Лукашенко предлагают покупать российскую нефть не на $15 дешевле с каждого барреля в отличие от мировой цены, а на $10. То есть его выгода уменьшается на $5.

Он откровенно неправ в том, что говорит следующее: Россия продает на мировом рынке нефть дешевле, чем предлагает Белоруссии. Нет, вот здесь откровенное вранье. Примерно на $10 дешевле белорусам обходится российская нефть, даже с 1 января. А они просят ещё большую скидку.

Я думаю, что у Белоруссии очень слабая переговорная позиция. Да, действительно любая страна может продать им нефть. Без проблем абсолютно. Но это будет мировая цена. Плюс они заплатят за перевалку, как сейчас происходит с норвежской нефтью, если она конечно дойдёт до Белоруссии. Они заплатят литовцам за перевалку, за доставку по железной дороге и в итоге это получится существенно дороже. А 10 лет назад была абсолютно такая же история. Тогда мы тоже спорили по нефти, они начали закупать её у Венесуэлы. Российская обходилась в $4 за тонну, а венесуэльская — $859 за тонну. Самое смешное, что всё это отображает их же собственный Белстат. Поэтому здесь на самом деле аргументов у Белоруссии очень мало.

Единственный вариант — это либо пойти на встречу России, либо продолжить интеграцию и предоставлять всяческие бонусы России.