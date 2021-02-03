Эксперт объяснил, почему государству следует ослабить контроль за бизнесом

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Единственный способ наладить нормальные отношения между государством и бизнесом — сделать проверки предпринимателей более структурными и плановыми, заявил NEWS.ru руководитель общественной приемной при уполномоченном по делам предпринимателей в Москве, адвокат Тимур Маршани.

По его словам, только изменения в законе, принятие регулирующих актов, которые запрещают проводить проверку более одного раза в год, поможет выстраиванию нормальных отношений между государством и бизнесом.

Эксперт напомнил, что государство, напротив, делает акцент на том, чтобы максимально ужесточить контроль за перемещением финансовых средств, транзакций между хозяйствующими субъектами, забывая порой, что малый и средний бизнес сегодня находится не в лучшем положении.

Следует задуматься о том, чтобы дать возможность бизнесу получать льготные кредиты в упрощённом порядке. Это те финансовые ресурсы, которые являются своего рода страховкой для занятых в малом и среднем бизнесе людей на случай временной потери предпринимателем платёжеспособности, — пояснил эксперт.

Доступность таких кредитов для предпринимателей позволит бизнесу остаться «на плаву» в кризис, выплачивать зарплаты сотрудникам, доход которых в этих непростых условиях будет сохранён, что в итоге поддержит покупательную способность населения в частности и экономику в целом, резюмировал Тимур Маршани.