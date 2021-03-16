Эксперт: доллар уйдёт ниже 70 рублей

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К лету рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней, хотя это должно было произойти раньше, заявил NEWS.ru управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

По словам эксперта, в условиях политики инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса скачки на валютном рынке неизбежны, особенно на фоне неустойчивых цен на нефть. Поэтому даже в стабильный 2019 год курс «ходил» между 60 и 69 рублями. И в 2021 году скачки также неизбежны, предупреждает эксперт.

Рубль при этом выглядит недооценённым — и по нефти, и по ставкам всё говорит о грядущем укреплении российской валюты, которое запаздывает, — пояснил Табах.

Согласно мнению аналитика, укрепление рубля тормозят глобальная неопределённость и санкционные страхи, которые должны будут уйти. К лету курс отечественной валюты дойдёт до 69 рублей за доллар, заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, февраль стал очень хорошим месяцем для российского рубля — благодаря росту цен на нефть нацвалюта стала самой сильной на развивающихся рынках. Тем не менее она по-прежнему недооценена на 5–7%. Аналитики не исключили, что в марте рубль продолжит рост, несмотря на новый пакет антироссийских санкций.