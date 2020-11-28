Экономисты спрогнозировали курс рубля до конца года

https://static.news.ru/photo/5e9cbd36-3161-11eb-9413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может подняться до $50 за баррель, однако вряд ли закрепится выше, считают российские эксперты. Рубль в этих условиях тоже имеет шансы на укрепление, скорее всего, он останется в диапазоне 70–75 рублей.

Цена на нефть может превысить $50, однако на долгое время закрепиться выше этого уровня она, скорее всего, не сможет. Мы ожидаем тестирование этого уровня в ближайшие несколько недель, но по нашим оценкам, нефть закончит год в диапазоне $47–49 за баррель, — сообщил РИА Новости эксперт Андрей Манько.

Главный аналитик одного из крупнейших банков РФ Екатерина Крылова также не ожидает закрепления нефти выше $50 долларов за баррель до конца года. Связывает она это с сохранением локдаунов в Европе.

Эйфория в связи с успешным тестом вакцин, надежд на ОПЕК+ и экономические стимулы будет лишь краткосрочным фактором поддержки, способным обусловить лишь локальные тесты нефтью уровня 50+ долларов, — считает она.

Рубль будет позитивно реагировать на растущую в цене нефть, до конца года курс может составить 74 рубля за доллар, предположил Манько.

При этом ряд экспертов отмечает, что в последнее время наблюдается отставание восходящей динамики рубля от нефти. Экономисты полагают, что оно обусловлено переоценённостью российской валюты к нефти.

Как писал NEWS.ru, стоимость нефти марки Brent поднялась выше $47 за баррель и достигла максимального значения с начала марта этого года. Таким образом, котировки отыграли большую часть падения, вызванного обвалом спроса на сырьё на фоне пандемии COVID-19. Нынешний рост цен связан с надеждой на скорую победу над коронавирусом, которую даёт появление новых вакцин, поясняют эксперты.

Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что нынешний рост цен на нефтяные фьючерсы — спекулятивный и основан на настроениях инвесторов. По его словам, трейдеры ожидают, что вакцина от коронавируса будет успешно внедрена, страны откажутся от ограничений на перемещения и тогда спрос на нефтепродукты вырастет. Поэтому сейчас они пытаются купить нефть, пока она дешёвая, и тем самым разгоняют цены.