Экономисты ожидают кризис промышленности в РФ хуже, чем в 2008 году

Снижение спроса на промышленную продукцию в апреле 2020 года сопоставимо с уровнем 2008 года. Такие данные представил Институт экономической политики имени Гайдара.
В сентябре 2008 года снижение спроса достигло 60 пунктов, в апреле 2020 года — 45 пунктов. С января по март этого года не было зафиксировано кризисного спада продаж.
Экономисты заявили, что российская промышленность в полной мере «почувствовала холодное дыхание вирусного кризиса» в этом месяце. Кроме спроса резко снизилось производство продукции — на 50 пунктов. В ноябре 2008 года снижение составляло 60 пунктов.
К настоящему моменту зафиксировано резкое сокращение персонала, при этом на предприятиях нет дефицита кадров. Только 6% предпринимателей столкнулись с нехваткой рабочей силы,
NEWS.ru писал, что в список пострадавших отраслей может быть включена текстильная и швейная промышленность. Такую возможность рассматривают в Минпромторге.
В Москве промышленникам будут предоставлены субсидии на сумму 1,3 миллиарда рублей. Деньги можно будет потратить на проценты по кредитам, расходы на лизинг и присоединение к инженерным системам.
В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.
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