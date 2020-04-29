Экономисты ожидают кризис промышленности в РФ хуже, чем в 2008 году

https://static.news.ru/photo/4112fbd0-8ac8-11ea-957b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение спроса на промышленную продукцию в апреле 2020 года сопоставимо с уровнем 2008 года. Такие данные представил Институт экономической политики имени Гайдара.

В сентябре 2008 года снижение спроса достигло 60 пунктов, в апреле 2020 года — 45 пунктов. С января по март этого года не было зафиксировано кризисного спада продаж.

Экономисты заявили, что российская промышленность в полной мере «почувствовала холодное дыхание вирусного кризиса» в этом месяце. Кроме спроса резко снизилось производство продукции — на 50 пунктов. В ноябре 2008 года снижение составляло 60 пунктов.

К настоящему моменту зафиксировано резкое сокращение персонала, при этом на предприятиях нет дефицита кадров. Только 6% предпринимателей столкнулись с нехваткой рабочей силы, сообщает РБК.

NEWS.ru писал, что в список пострадавших отраслей может быть включена текстильная и швейная промышленность. Такую возможность рассматривают в Минпромторге.

В Москве промышленникам будут предоставлены субсидии на сумму 1,3 миллиарда рублей. Деньги можно будет потратить на проценты по кредитам, расходы на лизинг и присоединение к инженерным системам.

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.