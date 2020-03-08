https://static.news.ru/photo/e3f625b0-620b-11ea-a91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия будет вынуждена закупать импортные товары сферы высоких технологий, даже если цены на них возрастут. Всё потому, что отечественных аналогов не существует, а зависимость потребителей от такой продукции усиливается, заявила доцент кафедры экономики Российского экономического университета Ольга Лебединская.

По её словам, «всё, что связано с высокими технологиями, Россия пока заместить не в состоянии, за это придётся платить».

Зависимость России от импортных товаров только усилилась. Если раньше при ослаблении рубля объёмы импорта уменьшались, то теперь необходимость в импорте оказалась настолько сильна, что вынуждает компании и граждан приобретать иностранные товары, несмотря на рост цен, — цитирует Лебединскую ПРАЙМ.

Она подчеркнула, что в 2019 году даже в сферах, где планировалось импортозамещение, ситуация усугубилась — особенно в машиностроении, химической промышленности и высокоскоростной связи формата 5G.

Тем не менее, отметила экономист, некоторые отрасли от ослабления рубля окажутся в выигрыше — это производство стройматериалов, лесная и лёгкая промышленность, а также добыча палладия и никеля. В этих сферах проблема импортозамещения стоит не так остро, пояснила Лебединская.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков заявил, что колебание курсов валют может повлиять на стоимость иностранных товаров в России, однако благодаря импортозамещению объём импортной продукции на российском рынке значительно снизился.