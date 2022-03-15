Экономист заявил, что чёрный рынок валюты в России появится неизбежно

Появление чёрного рынка валюты в России неизбежно из-за ограничения на денежные операции, сообщил экономист Владимир Косой изданию Lenta.ru. При этом ситуация с запретами затянется, потому что санкции гораздо сложнее снять, чем ввести, отметил он.

Это (возникновение чёрного рынка. — NEWS.ru) невозможно остановить. Я не готов предсказывать, какими темпами будет развиваться вся эта история, но не думаю, что что-либо изменится к осени, когда нам обещали ослабление заградительных мер. Надо понимать, как действуют санкции: их легко ввести, но вот снять сложно. Так что эта история займет ещё не один год, — сказал Косой.

По его мнению, государство столкнётся с «правовым нигилизмом».

Ранее сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что в России в ближайшее время может быть ужесточена ответственность за продажу и покупку валюты на чёрном рынке. Она отметила, что Госдума не будет рассматривать варианты введения новых законов, а в большей степени сконцентрируется на улучшении работы уже существующих правовых механизмов.

Как разъяснил Центробанк, по новым правилам вкладчик сможет получить только до $10 тысяч наличными в каждом банке, где у него был открыт валютный счёт. Остальную сумму он получит в рублёвом эквиваленте по официальному курсу Банка России на день выдачи.