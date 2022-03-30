Странная вещь: экономист о появлении новой платёжной единицы в России

Платёжную единицу для расчётов с дружественными странами пытались ввести в СССР, когда в рамках советской системы существовал некий условный рубль для торговли, заявил NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, в современном мире это достаточно странная вещь. Так он прокомментировал инициативу экономистов о создании в РФ новой платёжной единицы для торговли с дружественными странами.

Это хорошо только в том случае, если есть закрытая система, в которую объединяются страны, которые торгуют только внутри этой системы, но не наружу. Если страны торгуют вне этой системы, то она работать не будет, а будет только создавать дополнительные издержки. В советском лагере 90% продаж проходило между странами, которые в него входили, и они очень мало торговали наружу. Поэтому для них было удобно иметь общую валюту. Проблема заключается в том, что большинство стран значительно больше торгуют не с Россией, а с другими странами вне этой системы. Для них это неинтересно и невыгодно. Это такой немного политический жест, который экономически неинтересен, — сказал Кульбака.

С идеей о создании в РФ новой платёжной единицы для торговли с дружественными странами выступили экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они полагают, что в формировании недолларовой системы расчётов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, а также Китай, Индия. Иран, Турция и ряд других. В случае реализации проекта страны смогут снизить зависимость от доллара, которая может использоваться в качестве геополитического оружия.

Курс новой единицы, по мнению экспертов, будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке. Конвертировать нацвалюты в новую платёжную единицу будут при проведении внешнеторговых сделок с помощью клирингового центра системы.