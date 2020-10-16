Экономист: слабый рубль выгоден только экспортёрам

https://static.news.ru/photo/9e9e4dae-0fc5-11eb-914a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, что падение курса рубля — это «круто», оправдано тем, что слабый рубль выгоден для экспортёров и компаний, чьё производство конкурирует с иностранными товарами. Такое мнение высказал старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента Борис Пивовар.

Заявление Мантурова можно поддержать с позиции макроэкономики, так как слабый курс национальной валюты становится выгодным для экспортёров и компаний, чьё производство конкурирует на российском рынке с иностранными товарами, — пояснил ФБА «Экономика сегодня» Пивовар.

При этом он отметил, что падение рубля совсем не выгодно населению, которое вынужденно теряет доходы и увеличивает расходы. Экономист полагает, что слабый рубль сможет побудить отечественных производителей переключиться на внутренний рынок, но будет ли это эффективно, пока сказать сложно.

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, ни одна отрасль не может с уверенностью гарантировать стабильное развитие. Это может вынудить предприятия обратить внимание на внутренний рынок только к 2023 году, — считает эксперт.

Металлургия, «нефтянка» и золотодобывающая промышленность, на которые сделал ставку Мантуров, могут действительно выиграть при слабом рубле. Однако, по мнению эксперта, у компаний из этих отраслей значительная доля закупок состоит из иностранного оборудования, которое становится всё дороже.

Экономист предположил, что рубль ещё долго может балансировать в «устоявшемся коридоре», но при введении ограничений и негативном сценарии развития пандемии курс российской валюты может упасть ещё больше.

Как писал NEWS.ru, далеко не все представители российского истеблишмента считают, что падение рубля на 20% — это повод «плакать». Среди тех, кто оптимистичен, российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полагающий, что такое падение — это «круто». Российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении», заявил он в интервью американскому деловому агентству Bloomberg. При этом агентство отмечает, что Кремль принял меры по снижению зависимости компаний от импорта, поскольку санкции США и Европы ограничили доступ России к международным рынкам в 2014 году.