Экономист разъяснил, почему Китай и Индия сократили импорт российской нефти Экономист Юшков назвал нормальными объемы экспорта нефти из РФ в Китай и Индию

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Сокращение Индией и Китаем закупок российской нефти не должно становиться поводом для беспокойства, заявил в беседе с Lenta.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он высказал мнение, что Китай сократил импорт, так как ранее закупил много нефти по дешевой цене, а колебания объемов поставок в Индию являются обычными.

Как напоминает издание, в июле 2023 года Китай снизил закупки российской нефти по сравнению с предыдущим месяцем на 23,2%, в Индии этот показатель снизился на 5,2%.

Вполне возможно, что Китай предпочитает сократить закупки, в принципе, импорт нефти, потому что смог купить много нефти по низким ценам. Сейчас он, может быть, занимает некую выжидательную позицию и будет расходовать часть той нефти, которую купил и закачал в хранилища, а они у Китая достаточно большие, — предположил Юшков.

Также эксперт допустил, что Китай мог увеличить импорт российской нефти не напрямую, а через страны-посредники, например, Сингапур. Кроме того, в КНР нарастили закупки иранской нефти, которая оказалась дешевле российской. По словам Юшкова, КНР пытается максимизировать свою выгоду, закупая всю дешевую нефть, и Россия не конкурирует с Ираном за китайский нефтяной рынок.

Что касается Индии, то там объемы закупок из России все равно довольно большие, страна остается крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится по морю, продолжил аналитик. При этом подобные колебания в объемах поставок Юшков назвал нормальными.

Мы то больше, то меньше поставляем в Индию, <...> это нормально, ничего страшного здесь не происходит, — резюмировал экономист.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что Россия продолжает поставлять энергоносители недружественным европейским странам, потому что таким образом зарабатывает деньги. Он объяснил, что российский газ пока не попадает под какие-либо ограничения, хотя в Европе и звучат призывы запретить его поставки.