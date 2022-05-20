Экономист рассказал, сколько Россия потратит на восстановление Донбасса Экономист Гольдфайн рассказал, сколько Россия потратит на восстановление Донбасса

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в разговоре с NEWS.ru оценил, сколько потребуется для восстановления территории ЛДНР. По его словам, не менее $600 млрд потребуется для этой цели. Он не уверен, что экономика РФ справится с проблемами, которые возникнут после окончания спецоперации России. Резкого снижения уровня жизни не ожидается. При этом отрицательные воздействия на экономику будут подсчитаны в первые месяцы зимы.

Конечно, что-либо станет более понятно ближе к зиме, но и сейчас можно с уверенностью сказать, что вложения в новые территории — зоны ответственности Российской Федерации составят объем не менее $300 миллиардов, притом что такие же $300 млрд будут вложены в украинскую экономику. Вообще мне кажется, что арестованные Западом средства ЗВР в размере $300 млрд изначально предназначались для Украины после перевода конфликта между Западом и Россией из горячей фазы в более спокойную, то есть, похоже, планировалось, если можно так выразиться, купить на эти средства Крым и Донбасс плюс откупиться от нанесенного ущерба, но что-то пошло не так, — заявил Гольдфайн.

Экс-главный бухгалтер КамАЗа назвал западные страны виновниками в сложившемся конфликте.

Вообще-то, то, что западной третьей стороне удалось стравить в этом конфликте славян, как пушечное мясо, — это большая победа для США и их союзников, особенно если учитывать, что мы пока не до конца понимаем последствий введённых против нас санкций и тенденций мировой экономики, и я не уверен, что Россия без больших потерь сможет до конца перебороть растущие проблемы и выделить достаточно ресурсов на развитие подотчетных территорий, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что на этих территориях могут сделать особую экономическую зону и ввести некоторые льготы для предпринимателей. Но это зависит от правительства.

Однако, если все сложится благоприятно, то есть быстро прекратится горячая фаза СВО, ЦБ РФ насытит экономику деньгами, российский бизнес получит ресурсы и поддержку, то сумма инвестиций в подотчетные России новые территории может и должна быть не менее $300 млрд. Ещё было бы очень важно создать на этих территориях особую экономическую или свободную зону, особенно для инвестиций, и создать условия для интеграции экономик этих территорий с экономиками России, Украины и других стран, а также увеличить там степень свобод, льгот и дотаций для предпринимателей. Это, на мой взгляд, сейчас самое важное, — заключил Гольдфайн.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман напомнил, что Донбасс — один из крупнейших промышленных центров региона. Его восстановление в конечном итоге окупится и принесёт огромную выгоду, это экономически выгодное мероприятие. Однако никто не будет делать это бескорыстно, считает журналист. Эксперт объяснил, почему Украина совершила большую ошибку, пренебрегая Донбассом. По его словам, Киев из-за бухгалтерской системы всегда помечал подобные земли как дотационные, несмотря на то что именно Донбасс приносил огромную прибыль бюджету.