Экономист рассказал, насколько вырастут цены в наступившем году

https://static.news.ru/photo/358f0c72-55f7-11eb-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Темпы роста цен в 2021 году быстро вернутся к прогнозируемым Центробанком 4% с декабрьского уровня 4,9%. Большую часть года они будут колебаться в диапазоне 3–3,5%.

Мы ожидаем инфляцию в коридоре 3–3,5% большую часть следующего года, — цитирует гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко РИА Новости.

По словам эксперта, на данный момент экономическая активность остаётся подавленной, повышение тарифов растянуто во времени.

По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила в стране 4,91% против 3,04% в 2019 году. Центробанк прогнозировал инфляцию в интервале 4,6–4,9%. Регулятор рассчитывает, что в текущем году темпы роста цен составят 3,5–4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на ряд продуктов вновь выросли с начала года, несмотря на подписанное между производителями и ретейлерами соглашение о заморозке цен. Согласно данным Росстата, с 1 по 11 января масло подсолнечное подорожало в 38 регионах.