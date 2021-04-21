Экономист рассказал, когда курс доллара достигнет 100 рублей

https://static.news.ru/photo/210d9696-a1f2-11eb-a8f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скачок доллара на треть от текущей его цены возможен в ближайшие несколько лет. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По его словам, стоимость американской национальной валюты так и продолжит расти в силу специфики российской экономики.

Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии. Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам эксперт по финансовым рынкам

Однако, как отметил собеседник портала, на рост курса доллара в последние годы больше влияет не разница в уровне инфляции, а политическая и экономическая нестабильность России.

Поскольку ситуация в стране и вокруг неё меняться не будет в ближайшие годы, этот процесс [падение рубля] продолжится, — заявил аналитик.

По мнению Голубовского, российское правительство загнало себя в такую ситуацию, при которой покрыть бюджетные расходы представляется возможным только через девальвацию рубля.

Единственный способ оплатить расходы государства — это девальвировать рубль, чтобы собрать налоги с экспортёров, потому что у них выручка в валюте. Чем дешевле рубль, тем больше вы соберёте с «Норникеля», «Роснефти», «Газпрома» и так далее в качестве налоговой выручки, — объяснил финансист.

Он также добавил, что в этом году курс доллара «легко может улететь» до 80–85 рублей «на фоне политических проблем».

Ранее в разговоре с NEWS.ru руководитель аналитического департамента Артём Деев оценил способность Байдена обрушить рубль. По его мнению, курс российской валюты может снизиться до 78 рублей за доллар в случае ужесточения антироссийской риторики.