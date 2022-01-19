Экономист рассказал, из-за чего упали котировки Московской Биржи

Котировки Московской Биржи обвалились из-за внешней политики России и риска новых санкций, сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев «Радио 1». По его словам, убытки понесли около 17 млн брокерских счетов или, если считать по семьям, примерно 40 млн граждан.

Причина падения котировок и вчера, и сегодня — это геополитика, напряжённые отношения между Россией и Западом, ожидание новых санкций. Российский рынок всегда очень зависел от иностранных инвесторов, их доля в торгуемых бумагах — 30–40%. <...> В целом наши деньги — заложники внешней политики, — сказал Разуваев.

Он добавил, что дальнейшая ситуация зависит от развития внешнеполитической ситуации. Однако перспективы остаются не радужными, поскольку близится валютный кризис в Турции, способный ударить по российскому рынку ценных бумаг, предупредил Разуваев.

Ранее индексы МосБиржи обвалились до минимума с весны 2021 года, после чего падение не остановилось. 19 января индекс достиг 3348,93 пункта к 10:18 мск.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные угрозы российской экономике в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут именно геополитические риски. В целом же специалисты швейцарского банка не ждут введения жёстких санкций в отношении России, так как всё будет зависеть от её переговоров с США.