Экономист раскрыл дальнейшую судьбу ключевой ставки после решения ЦБ Экономист Щербаченко: на следующем заседании ЦБ может снизить ключевую ставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующем заседании Центральный банк может снизить ключевую ставку, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в 2026 году она может составить от 13% до 14%, а инфляция при этом опустится до 4%.

Если инфляция в апреле продолжит снижаться быстрее ожиданий, может произойти символическое снижение ключевой ставки на 0,5 п. п. В 2025 году ключевая ставка может находиться в диапазоне 19–22%. По прогнозу ЦБ, в 2026 году она составит 13,0–14,0%, а инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году и вернется к цели в 4% в 2026 году, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, чтобы закрепить тенденцию снижения инфляции и избежать преждевременного ослабления политики. По словам Щербаченко, рынки восприняли это нейтрально, сохранив высокие ставки по депозитам. В ближайшие несколько недель, отметил экономист, максимальные ставки будут на уровне 18–20%, минимальные — 14–16%.

Банк России в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%, что соответствует базовому сценарию. Инфляция снижается, но остается высокой: в марте 2025 года она составила 0,65% (после 0,81% в феврале). Инфляция с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С 8 по 14 апреля 2025 годовая инфляция немного выросла до 10,38%. Показатель с 1 по 7 апреля был на уровне 10,28%, а еще неделей ранее — 10,24%, — уточнил Щербаченко.

По его словам, инфляционные ожидания населения снизились на 0,8% до 12,9% в марте, но в апреле выросли до 13,1%. Кроме того, добавил Щербаченко, кредитование населения показало нулевую динамику.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка является для экономики лекарством, курс которого необходимо довести до конца. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика — не эксперимент, но проверенное разными странами эффективное медицинское средство, недостаточная дозировка которого может лишь усугубить ситуацию.