Экономист призвал не хранить деньги в валютах недружественных стран Экономист Александр Разуваев: нечего хранить деньги в валютах недружественных стран

Директор аналитического департамента брокерской компания «Альпари» Александр Разуваев заявил NEWS.ru, что вложение денег в валюты недружественных стран, особенно в евро и доллары — не самая лучшая идея для сохранения своих средств. По его мнению, лучшего всего хранить сбережения в рублях. Из других валют, куда также стоит вложить деньги, эксперт отметил швейцарские франки и британские фунты.

Я считаю, что сбережения нужно хранить в рублях. Нечего хранить деньги в валютах недружественных нам стран, тем более что крупные российские компании показывают хороший рост выплат дивидендов держателям акций. Если же все-таки брать иностранные валюты и исключить доллар и евро — надо брать швейцарские франки и британский фунт. Но еще раз повторюсь, что я считаю, что лучше хранить сбережения в рублях, тем более на фоне последних событий, — заключил Разуваев.

19 мая курс евро в ходе торгов на Московской Бирже опускался ниже 62 рублей впервые после мая 2017 года, следует из данных площадки. Однако позже европейская валюта вернулась в район 66 рублей. Рубль также укрепился по отношению к доллару: нацвалюта США торговалась на открытии торгов на уровне 63 рублей.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что спад курса евро в отношении рубля происходит на фоне сокращения импорта из Евросоюза и перехода к оплате за газ в рублях. Также определённую роль играет и общее снижение интереса трейдеров к европейской валюте.