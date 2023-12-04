Экономист предупредил о росте цен на овощи к Новому году Экономист Узун: цены на овощи вырастут к Новому году

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Цены на овощи к Новому году вырастут, предупредил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. В разговоре с НСН он подчеркнул, что часть из них импортируется из теплых стран. В связи с этим стоимость помидоров, например, может оказаться в диапазоне 250–300 рублей.

Основная часть этой продукции — помидоры, огурцы — это очень дорогая продукция, поэтому зимой средняя цена на овощи растет в разы, а не как молоко на 1–2%. То есть были помидоры за 80–100 рублей, а зимой они становятся 250–300 и даже больше, потому что это зимняя теплица или импорт, — пояснил экономист.

При этом он отметил, что такая ситуация складывается не только из-за увеличения спроса к праздникам. Так, подорожание связано с похолоданием и спецификой производства ряда овощей. Когда погода станет благоприятной для выращивания некоторых продуктов, их стоимость вновь упадет. Узун уточнил, что сейчас покупатели хотят приобретать овощи круглый год, при этом раньше помидоры и огурцы в основном покупали только в сезон.

Ранее стало известно, что стоимость пельменей и колбасы в России выросла примерно на 20%. Эксперты утверждают, что средняя стоимость килограмма пельменей в ноябре составила 394 рубля, что на 8% больше, чем в ноябре 2022 года.