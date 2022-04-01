Экономист предсказал курс доллара в России на ближайшее будущее

Экономист Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru рассказал о том, каким будет курс доллара в России в ближайшее время. По его мнению, до 60 рублей валюта не дойдёт, так как в этом случае уже могут возникнуть проблемы у бюджета. 1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля.

Ну, до 60 рублей он конечно не дойдёт. По той простой причине, что в этом случае уже могут возникнуть относительные проблемы у бюджета. Но мы проводим политику умеренно слабого курса рубля, что выгодно бюджету и выгодно основным нашим экспортёрам, учитывая, что всё-таки будут ограничивать наш традиционный экспорт: нефть, газ, металлургия, — считает экономист.

Разуваев отметил, что процесс укрепления рубля близок к завершению. Он предположил, что в скором времени доллар будет в районе 79 рублей.

Я думаю, что процесс укрепления близок к завершению. Думаю, что будет 79 курс, но посмотрим какие будут новости с точки зрения газовых поставок. Потому что та схема, которую Владимир Путин озвучивал — она достаточно логичная, и супер волатильности не будет. Если, конечно, только не будет каких-то военно-политических потрясений. И сегодня ЦБ разрешил ограниченные суммы перевода из России в дружественные страны. Это лишнее подтверждение тому, что ситуация стабилизируется, — подытожил Разуваев.

Ранее главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов заявил, что укрепление рубля, которое происходит в последние дни, не является предельным и может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также на операции с ней. По его мнению, в описанных условиях доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом он подчеркнул, что чрезмерно дешёвый рубль также не очень выгоден российскому бюджету.