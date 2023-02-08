Экономист предрек российской экономике взрывной рост Экономист Масленников: российскую экономику ждет взрывной рост через один-два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую экономику ожидает взрывной рост через один-два года, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Валерий Масленников. По его словам, Россия начала тратить активы, которые раньше переводила в иностранную валюту, на реальный сектор экономики. Эксперт подчеркнул, что только такие инвестиции способны обеспечить стране устойчивый экономический рост.

Страна тратит активы, которые раньше переводились в доллары и евро, в инвестиции в реальный сектор. Это мощный процесс — год-два над РФ будет довлеть старая инерция, но затем произойдет взрывной рост, — пояснил Масленников.

Экономист уточнил, что политика инвестирования в реальный сектор экономики начала проводиться в России еще шесть-семь лет назад, но в 2022 году эти процессы ускорились. Эксперт отметил, что в стране сейчас идет новая индустриализация, как в СССР в 30-е годы, но на ином технологическом уровне.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов ранее заявил, что прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) о росте ВВП России на 2,3% следует ставить под сомнение из-за предыдущих ошибок организации и не ориентироваться на них. Так, после начала спецоперации МВФ предрек российской экономике спад на 8,5% по итогам 2022 года, но в итоге он составил лишь 2%. Эксперт подчеркнул, что прогнозы этой организации расплывчаты и вариативны, а ошибки случаются не только насчет России, но и насчет США и европейских экономик.