Экономист оценил сопротивляемость России западным санкциям Экономист Головецкий: дефицит российского бюджета будет постепенно сокращаться

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Россия справляется с западными санкциями и другими экономическими вызовами, несмотря на которые, поступления в федеральный бюджет продолжают расти, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, профессор Николай Головецкий. Он отметил, что ВВП страны во втором квартале текущего года увеличился на 4,6%, а дефицит бюджета в перспективе будет постепенно сокращаться.

Согласно закону, расходы бюджета РФ должны составить 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП или около 3 трлн рублей. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться — до 0,7% в 2025 году, — отметил эксперт.

Он рассказал, что падение доходов от нефтегазового экспорта влияет на дефицит бюджета, однако это не дает правительству и Минфину России поводов для пессимизма, так как в целом российская экономика адаптировалась к внешним вызовам и показывает устойчивый рост. Так, согласно оценкам Минэкономразвития, ВВП страны увеличился во II квартале текущего года на 4,6%, причем промышленное производство по итогам первого полугодия прибавило около 2,5%.

Эксперт предположил, что с учетом положительной динамики цен на нефть российской экспортной марки Urals есть вероятность, что нефтегазовые доходы в ближайшие месяцы развернутся в сторону роста.

При этом профессор назвал возможные негативные последствия от решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки до 12%. По его словам, это может сказаться на покупательной способности населения и темпах развития экономики и, как следствие, на доходах бюджета.

Разбалансированность бюджета возможна, если период двузначной ключевой ставки затянется, и если Россия встретится с серьезными макроэкономическими шоками, — спрогнозировал Головецкий.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России вырастут все зарплаты, пособия, пенсии и социальные выплаты. Депутат напомнила, что по поручению президента МРОТ будет повышен на 18,5%.