https://static.news.ru/photo/00dc78ae-c4ce-11e9-82c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Держатели кредитных карт стали активнее покупать в продукты в долг. По мнению Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации, это связано исключительно с бедностью населения.

Когда вы получаете недостаточно денег, чтобы прожить до следующей получки, вы вынуждены брать кредит на еду. В 98 году это была шутка, а сейчас мы сказку сделали былью. Последовательная политика государства по превращению россиян в нацию бедных и нищих успешно реализуется, — рассказал он News.ru.

Некоторые специалисты считают, что к покупкам еды на кредитки россияне прибегают из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или выгодные скидки. Однако, по мнению Михаила Делягина, эти льготы — реакция банковской системы на потребность людей брать кредиты на еду.

Если бы у людей не было потребности брать кредиты на еду, то не было конкуренции в банковской системе, чтобы люди брали кредит на еду именно в их банке, а не в соседнем, — отметил экономист.

Доля оплаченных картами рассрочки покупок в продуктовых магазинах по итогам первого полугодия 2019-го составила 14% от общего числа товаров, приобретенных в рассрочку. Такие данные приводятся в подготовленном по просьбе РБК исследовании банка «Русский стандарт»

Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.