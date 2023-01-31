Экономист объяснил, когда россияне ощутят рост ВВП Экономист Ордов: россияне ощутят рост ВВП не раньше середины 2023 года

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Россияне ощутят рост ВВП страны стране не раньше середины года, считает экономист Константин Ордов. Он пояснил, что под конец 2022 года дефицит бюджета нарастал и первый квартал нового года тоже будет трудным. Поэтому если и ожидать улучшения экономической ситуации в России, то только после второго квартала, заявил эксперт в комментарии для «Радио 1».

Четвёртый квартал 2022 года дефицит бюджета нарастал, первый квартал тоже, вероятно, будет напряжённым. Какие-то положительные изменения мы, скорее всего, почувствуем после второго квартала текущего года, — сказал Ордов.

Экономист подчеркнул, что на российском ВВП положительно сказывается отсутствие роста инфляции и стабилизация курса рубля на комфортном для бюджета и экспортеров уровне. При этом в ближайшее время российскую экономику ждет новая проверка на прочность из-за новых санкционных ограничений, включая нефтяное эмбарго и введение потолка цен на энергоносители, отметил эксперт. По его словам, если новые партнерские связи и логистические цепочки окажутся эффективными, то к концу года российский бюджет могут пересмотреть с учетом улучшения показателей.

Международный валютный фонд ранее предрек рост экономике России уже в 2023 году. Отмечается, что стране в 2022 году удалось избежать спада на 3,4%.Падение в итоге составило 2,2%, однако уже в 2023-м последует умеренно позитивный рост — в размере 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года.