Экономист не оценил восторг Мантурова по поводу падения рубля

https://static.news.ru/photo/b2b36fca-0fa9-11eb-baab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал большим преимуществом падение курса рубля к доллару на 20% с начала года, пояснив, что так отечественные производители будут меньше полагаться на импорт. Экономист Александр Абрамов считает, что к процессу девальвации стоит относиться осторожнее, так как снижение импорта может негативно сказаться на дальнейшем экономическом росте.

Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС пояснил, что ослабление рубля на 20% действительно сдерживает рост импорта. Но оптимизм Мантурова он связывает только с тем, что за последний год импорт рос в России быстрее экспорта, нарушая платёжный баланс и сокращая запасы валюты в стране.

Но я всё-таки немного осторожнее отношусь к этому процессу, потому что импорт — это в основном машины, оборудование, то есть то, что нужно для инвестиций. Поэтому совсем уж сильные ограничения в этом направлении могут неблагоприятно сказаться на экономическом росте, — заявил в эфире радио Sputnik Абрамов.

Как писал NEWS.ru, далеко не все представители российского истеблишмента считают, что падение рубля на 20% — это повод «плакать». Среди тех, кто оптимистичен, российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полагающий, что такое падение — это «круто». Российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении», заявил он в интервью американскому деловому агентству Bloomberg. При этом агентство отмечает, что Кремль принял меры по снижению зависимости компаний от импорта, поскольку санкции США и Европы ограничили доступ России к международным рынкам в 2014 году.