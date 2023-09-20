Названа почти неуязвимая сфера российской экономики Экономист Толкачев: мировой спрос делает неуязвимым экспорт продовольствия из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспорт российского продовольствия является наименее уязвимой сферой экономики, заявил в беседе с РИАМО заместитель главы департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Он пояснил, что в мире продолжается рост потребности в сельскохозяйственной продукции при повышении цен на фоне глобальной инфляции.

Население Земли продолжает расти, особенно в развивающихся странах, а посевные площади не резиновые. Россия же обладает огромным ресурсом пахотных земель и продолжает их наращивать, вкладывает деньги в сельское хозяйство, — объяснил эксперт.

По его словам, российские аграрии находятся в состоянии «роскошного недоумения» по поводу возможностей роста объемов производства зерновых и других сельскохозяйственных культур.

Еще одной причиной роста спроса на продовольствие из России экономист назвал волну инфляции, которая захлестнула мировую экономику.

Именно Запад раскрутил глобальную инфляцию, которая ударила по ценам на продовольствие. В связи с этим Россия сейчас имеет возможность продавать зерно по более низким ценам относительно мировых и тем самым привлекать новых покупателей, обеспечивая себе устойчивый спрос, — рассказал Толкачев.

Ранее врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов назвал экспорт продовольствия главной статьей доходов федерального бюджета после нефти и газа.

Между тем, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, уборочная и посевная кампании в России оказались под угрозой срыва из-за резкого подорожания дизельного топлива. Он подчеркнул, что двукратный рост цен на горючее ставит многие предприятия на грань банкротства.