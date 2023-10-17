Экономист назвал худший налог для бизнеса Экономист Зубец назвал НДС наихудшим налогом с точки зрения бизнеса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Налог на добавленную стоимость (НДС) с точки зрения бизнеса является наихудшим, и предприниматели всячески стараются минимизировать расходы на него, рассказал в беседе с НСН проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец. По его словам, эта тенденция характерна для многих стран в мире.

Как указывает издание, согласно данным Счетной палаты, происходит снижение поступлений в бюджет от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри России. Собираемость этого налога, как правило, оказывается ниже прогнозов. При этом в Минфине подчеркнули необходимость повышения собираемости и администрирования налогов.

Проблема недобора НДС актуальна не только для России, но и для ряда зарубежных стран, во всем мире от этого налога при возможности пытаются избавиться. Это наихудший налог с точки зрения бизнеса, поскольку это валовой налог, в отличие от налога на прибыль, которым облагаются только остатки, — объяснил эксперт.

Ранее специалисты Счетной палаты сделали заключение, согласно которому бюджет России в 2024–2026 годах может недополучить 335 млрд рублей. Основной причиной недостачи, по прогнозам, станет снижение поступлений в казну от НДС.