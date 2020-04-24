Экономист назвал единственное условие, при котором следует менять валюту

https://static.news.ru/photo/4ed21928-8635-11ea-9213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единственной причиной, которая оправдывает покупку иностранной валюты в условиях нестабильности рынка, — накопления, к которым стремится человек. Такую точку зрения высказал экономист Алексей Коренев.

По его словам, такие действия могут иметь смысл, если есть цель «сколотить» пенсионный капитал. Имея возможность с каждой зарплаты покупать, например, по сотне долларов и откладывать: тогда через 10-20 лет можно будет уйти на заслуженный отдых с крайне выгодным курсом, так как в глобальном плане доллар дешевле точно не станет, отметил эксперт.

Однако гоняться за иностранной валютой, чтобы попытаться на этом заработать — сейчас крайне рискованное занятие, предупредил он. На соотношения рубля к доллару и евро сейчас влияет очень много факторов — это и величина валютных интервенций Банка России, и темпы восстановления экономики, и стоимость нефти. Просчитать всё это обывателю невозможно, считает эксперт.

Наличные доллары и евро, кстати, становятся более популярны, чем вклады: банк всё же может обанкротиться, а наличные всегда будут в сохранности под матрасом, — отметил Корнеев тенденцию в интервью «Вечерней Москве».

Он отметил отток иностранной валюты из банков. По данным ЦБ, только в марте граждане забрали около $5 млрд, это рекордная цифра. Всё объясняется просто: ставки по депозитам в иностранной валюте, которые привязаны к Федеральной резервной системе, не приносят никакой выгоды.

В итоге люди переводят сбережения в наличность. Однако покупать доллары и евро в качестве защитного механизма от ослабления рубля — сейчас не лучший период, так как курс может измениться, а рубль начать укрепляться в любой момент, подчеркнул Корнеев.

Ранее NEWS.ru писал, что совет директоров Центробанка принял решение снизить размер ключевой ставки с 6% до 5,5% годовых. Большинство экспертов ожидало именно такого решения регулятора. По их мнению, снижение ставки сделает более дешёвыми банковские кредиты, однако и проценты по вкладам населения тоже пойдут вниз.