Экономист назвал чувствительными потери связанных с РФ европейских компаний Экономист Беляев: в перспективе потери европейских компаний могут быть больше

Фото: shutterstock.com

Финансовые потери европейских компаний, связанных с деятельностью в России, являются большими и чувствительными, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, западные фирмы не могут восполнить этот убыток, потому что после разрыва связей с РФ они не нашли новые рынки для получения прибыли и все еще находятся в поиске партнеров. Экономист считает, что в перспективе потери станут еще больше.

Это будет их хронический убыток. Восполнить его неоткуда. Они ушли с рынка, который был для них прибыльным и перспективным, и фактически сейчас ни на какие новые рынки не пришли и находятся в поиске новых партнеров. С этим делом у них есть большие затруднения, и они будут, — сказал Беляев.

По мнению экономиста, финансовые потери европейских компаний в перспективе могут быть еще больше.

Поскольку снизились показатели прибыли и финансовые успехи этих компаний, значит снижается цена акций и ценные бумаги хуже выглядят на фондовых рынках. Это такой многослойный пирог, и в перспективе потери будут больше, — добавил Беляев.

Ранее The Financial Times сообщил, что прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года составили не менее €100 млрд. В британском издании считают, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль», после того, как во временное управление Росимущества были переданы доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании «Балтика».