Экономист дал прогноз по годовому уровню инфляции в России Экономист Абрамов дал прогноз по годовому уровню инфляции в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовой уровень инфляции в России составит 17-20%, что достаточно много, предположил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В разговоре с Lenta.ru он сослался на прогноз монетарных властей США о том, что высокая инфляция в мире сохранится надолго.

Будут факторы за и против ускорение инфляции, при этом она будет достаточно высокой. На годовом уровне это 17-20%. <...> Инфляция — это косвенный индикатор, отражающий степень оптимизма потребителей. Предложение товаров сейчас есть, но возникает проблема спроса со стороны населения, доходов населения. Это будет тормозить инфляцию, но при этом будет тормозить и экономический рост тоже, — сказал Абрамов.

Кроме того, Россию может ожидать замедление темпов экономического роста, вызванное внешними условиями и трудностями в глобальной экономике, добавил он. Также вероятно, что доходы населения затормозятся и россияне будут экономить.

Накануне стало известно, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня. Такие данные содержатся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Неделей ранее показатель составлял 17,35%. Таким образом, в годовом выражении инфляция в стране замедляется четвёртую неделю подряд.