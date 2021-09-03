«Экономический пузырь лопнет»: Пушков предсказал падение США как гегемона

Сенатор Алексей Пушков заявил на своём Telegram-канале, что принятое президентом США Джо Байденом решение о выводе американских войск из Афганистана ударит по госдолгу страны. По этой причине стоит отказаться от гособлигаций США.

«Практически всё восстановление экономики США идёт за счёт продажи огромного количества ценных бумаг и наращивания долга. По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются, о чем напомнил кризис 2008–2009 годов. И он точно не последний», — написал политик.

По мнению Пушкова, падение США как гегемона неизбежно.

Ранее основатель хедж-фонда Bridgewater, один из богатейших людей мира Рэй Далио посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах, так как риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для экономики страны.