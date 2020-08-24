Единороссы хотят компенсировать Газпрому затраты на газификацию

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в организации предлагают возложить на компанию «Газпром» траты на газификацию домовладений, а потом компенсировать их через предоставление мер господдержки.
Такое заявление он сделал в ходе онлайн-совещания по газификации регионов,
Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определён единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого домовладения <...> Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию Газпром. При этом компенсировать ей затраты через предоставление мер государственной поддержки, — подчеркнул он.
Среди мер поддержки в качестве компенсации Газпрому могут быть льготы по налогу на добычу полезных ископаемых или выпуск бессрочных облигаций. Турчак отметил, что подключение жителей к газовой сети без оплаты — мировая практика.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин распорядился полностью газифицировать Россию до 2030 года. Планируется, что газификация страны будет проходить поэтапно в 2024–2030 годах. По словам президента, нужно подключить дома к газоснабжению без привлечения средств граждан.
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