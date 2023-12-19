EC ввел новое правило No Russia: что это значит, ответит ли Москва Евросоюз ввел новое правило No Russia во внешнюю торговлю в 12-м пакете санкций

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Европейский союз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел во внешнюю торговлю новое правило No Russia, которое запрещает экспортерам осуществлять реэкспорт «чувствительных» категорий товаров на российский рынок из третьих стран. Что об этом известно?

Что означает новое правило No Russia

Теперь европейские экспортеры в контрактах на поставку определенных типов продукции в страны, не входящие в список партнерских, должны указывать, что реэкспорт этих товаров запрещен в Россию.

ЕС требует, чтобы это условие было включено во все новые контракты к 20 марта 2024 года. Если сделка уже была заключена, то такую поправку необходимо внести до 20 декабря следующего года либо раньше при условии, что контракт заканчивается и будет продлеваться.

Отмечается, что оговорка не нужна, если договор предполагает экспорт в такие страны-партнеры, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

Что еще входит в новый пакет санкций

Евросоюз с 1 января 2024 года вводит прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России. Новое ограничение будет вводиться в несколько этапов. Так, с 1 января 2024 года будет установлен запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта 2024 года запрещается импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В ЕС рассчитывают, что полностью все заработает к 1 сентября 2024 года.

В новом пакете санкций ЕС включил возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица.

«Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное [российское] лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать [эти] ресурсы доступными для выплаты компенсации», — говорится в документе.

Также в санкционный список были добавлены 147 физических лиц и организаций из России, которые подпали под ограничения.

Согласно опубликованному документу на сайте Совета Европы, туда были внесены сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, главком ВКС России Виктор Афзалов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главы Алтая и Башкирии Олег Хорохордин и Радий Хабиров, а также 14 членов ЦИК России.

Как в России отреагировали на новый пакет западных санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что страны Запада в общем итоге потеряли порядка $103 млрд из-за введения санкций.

По его словам, члены Евросоюза действуют под диктовку США и наносят вред прежде всего своим гражданам. При этом западные компании, которые объявили об уходе с российского рынка, потеряли более $103 млрд.

«Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времен пандемии коронавируса», — подчеркнул он.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ЕС стоит ждать ответа на принятый 12-й пакет санкций против Москвы.

«Ответ будет», — сказали в ведомстве, комментируя соответствующий вопрос.

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