Джефф Безос продал сразу миллион акций Amazon на сумму $3,1 млрд

https://static.news.ru/photo/1812d118-d7ff-11ea-ba33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toby Scott/Global Look Press

Самый богатый человек мира Джефф Безос продал около миллиона акций своей компании Amazon на 3,1 млрд долларов. После уплаты налогов он получит $2,4 млрд.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сделка состоялась в первые дни августа, сообщает Forbes. По оценкам издания, общее состояние Безоса оценивается в 188,2 млрд долларов. Представитель Amazon не ответил на запросы журнала с просьбой дать комментарий относительно продаж.

Ранее Безос выставлял на продажу акции своей компании в феврале. Тогда он продал ценных бумаг на 1,7 млрд долларов.

В 2017 году Джефф Безос заявил, что будет ежегодно продавать акции на сумму один миллиард долларов для финансирования исследований космоса. С тех пор он взял на себя другие обязательства. В сентябре 2018 года он обещал выделить 2 миллиарда долларов в фонд Bezos Day One Fund, который поддерживает некоммерческие организации, занимающиеся оказанием помощи бездомным семьям, а также созданием национальной сети дошкольных учреждений в духе Монтессори.

С тех пор Безос пожертвовал около 200 млн долларов некоммерческим организациям, работающим с бездомными. В феврале он также обещал внести 10 млрд долларов в свой «Фонд Земли», посвящённый проблемам изменения климата.

Последняя распродажа акций произошла менее чем через неделю после того, как Безос дал показания перед Конгрессом США в рамках антимонопольного расследования. Показания тогда пришлось давать также основателю Facebook Марку Цукербергу, генеральному директору Apple Тиму Куку и гендиректору Google Сундару Пичаи. Процедура проходила в формате видеоконференции по Zoom, писал NEWS.ru.