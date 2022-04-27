«Думают, что смогут»: энергетик о Польше и Болгарии без российского газа Энергетик Пикин заявил, что отопительный сезон «приземлит» Польшу и Болгарию без газа из России

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польша и Болгария думают, что смогут обойтись без поставок природного газа из России, при этом Варшава надеется на реверс из Германии, сырьё из Норвегии, также на терминал СПГ, заявил NEWS.ru глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Однако он отметил, что у Софии такой возможности нет. Он не исключил, что Болгария попытается «перехитрить Россию» и получать топливо из Турции. Эксперт подчеркнул, что Польша зависит от поставок от РФ примерно на 50%, при этом Болгария получает от РФ до 77% всего природного газа.

Польша попытается получить реверс от ФРГ, если Берлин согласится продать, надеется на терминал СПГ и сырьё из Норвегии к концу года, но риски огромные. Болгары полностью зависят от поставок из РФ, они думают, что смогут как-то РФ перехитрить и из Турции получать газ. На этот счёт пока много иллюзий, но ближе к началу нового отопительного сезона они начнут приземляться на землю и, вполне возможно, мы увидим возвращение этих стран и начало оплаты по предложенной Москвой схеме [в рублях], — заявил Пикин.

По его словам, Варшава и София рискуют не успеть создать резервы для нового отопительного сезона, если лишние месяцы не будут получать газ из России, а без запасов «пережить зиму» очень тяжело.

На дворе весна, впереди лето, но вопрос в другом — как пережить зиму без резервов? Если они вернутся и начнут платить в рублях, то им всё равно будет очень тяжело. Поэтому надо понимать, как они проработают ближайшие месяц-два. Если у них ничего не получится, то придётся возвращаться, — отметил Пикин.

Эксперт напомнил, что Польша «всё равно» собиралась с 2023 года отказаться от закупок газа у РФ, но «не ожидали, что Россия возьмёт и перекроет поставки».

Варшава больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский в эфире радиостанции RMF FM. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа: по его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.

Ранее компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. По её данным, по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.