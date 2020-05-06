Утечка в СМИ сведений о подготовке соглашения о добыче ресурсов на Луне без участия РФ является логическим продолжением недавнего указа Дональда Трампа о праве США осваивать ресурсы естественного спутника Земли. Президент Соединённых Штатов пошёл на этот шаг, невзирая на международное соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование спутника считается достоянием всего человечества. Об этом NEWS.ru заявил глава Института космических исследований (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа, сообщил, что администрация президента Соединённых Штатов готовит проект международного соглашения, касающегося добычи ресурсов на спутнике Земли, в котором, предположительно, будут участвовать страны ЕС, Канада, Япония и ОАЭ (их космическая деятельность так или иначе встроена в американскую космическую программу. — NEWS.ru). При этом Россию к участию не пригласили из-за позиции Пентагона, считающего действия российских спутников «опасными».

Договор, который получит название «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords), будет предусматривать создание «зон безопасности» в окрестностях предполагаемых баз на поверхности Луны для предотвращения вмешательства стран-конкурентов.

Петрукович отметил, что действия США — стандартный путь решения внешнеполитических задач. Заручившись коалиционной поддержкой, Соединённые Штаты лишь усилят свои переговорные позиции с Россией и Китаем, которые могут иметь другое мнение по данному вопросу, отметил руководитель головного академического института по исследованию и использованию космического пространства в интересах фундаментальных наук.

И эта деятельность американской администрации — не чистый пиар. Во-первых, США сейчас активно привлекают частный бизнес для инвестиций в космическую отрасль вообще и в освоение Луны в частности. Инвесторы, конечно, хотят получить хоть какие-нибудь правовые основания для возврата вложений в будущем, пусть и чисто умозрительного. Во-вторых, и этот самый важный момент несколько ускользает от комментариев, США планируют ввести зоны безопасности вокруг своих объектов на Луне под предлогом защиты их от повреждений при посадке космических аппаратов других стран. Кажется, что это достаточно естественный момент. Однако есть нюанс. Анатолий Петрукович директор Института космических исследований РАН и член-корреспондент РАН директор Института космических исследований РАН и член-корреспондент РАН

Дело в том, объясняет глава ИКИ РАН, что, по современным представлениям, самым главным «ресурсом» на Луне сейчас являются именно потенциальные места для лунных баз. Они должны иметь относительно удобные площадки для посадки лунных станций, развёртывания оборудования, приемлемые условия освещённости Солнцем и видимости Земли, должны быть близко расположены к другим ресурсам на Луне.

vk.com/ roscosmos /Global Look Press

В последнее время, уточняет эксперт, привлекают внимание международного сообщества окрестности Южного полюса Луны, где условия по освещённости наиболее приемлемые и обнаружены относительно обильные запасы водяного льда, который может быть использован в перспективе для добычи водорода и кислорода. И если в экваториальных районах естественного спутника Земли, в лунных морях, достаточно много удобных площадок, приполюсная зона достаточно гористая, и количество мест для потенциальных баз сильно ограничено.

Поэтому идея «зон безопасности» прежде всего предназначена для «обороны» наиболее удобных мест расположения лунных баз, которые США с партнерами надеются занять первыми, поясняет Анатолий Петрукович.

Фактически уже сейчас развернулась своеобразная лунная гонка посадок в район Южного полюса Луны, и в ближайшие три-пять лет мы увидим здесь и американские, и индийские, и китайские и, надеюсь, российские станции. Значение здесь имеют не прошлые заслуги, а реальное состояние космической промышленности и реальные возможности государств, — сказал он.

По словам Петруковича, Россия имеет достаточно амбициозную автоматическую лунную программу, рассчитанную на ближайшие пять лет. Она предусматривает две посадки в южном приполярном районе (Луна-25 в 2021 году и Луна-27 — в 2025-ом), а также запуск орбитального зонда «Луна-26» в 2024 году. Кроме того, напоминает он, в последнее время обсуждаются и совместные планы исследований российских и китайских специалистов.

Как лучше поступить России

У России, по словам экспертов, единственная возможность регулировать отношения по поводу Луны — через ООН. Согласно принятому международному закону, этот спутник Земли и участки на нём не подлежат чьему-либо присвоению. А это значит, что осваивать ресурсы Луны можно только с разрешения Организации Объединённых Наций.

Вопрос по поводу ресурсов Луны исключительно международный и правовой. И, увы, ничего кроме общего недоумения по поводу последних, как обычно, довольно нахальных действий США, не остаётся. Николай Самусь научный сотрудник Института астрономии РАН научный сотрудник Института астрономии РАН

Хотя, отмечает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС Кира Сазонова, создание закрытых договоров с ограниченным кругом участников в принципе всё же возможно. Однако сфера действия таких соглашений не может изменять правовой статус тех объектов, которые регулируются международным правом. Проще говоря, в терминологии ООН Луна, космос или открытое море относятся к так называемому «общему наследию человечества», которое не подлежит присвоению отдельными государствами.

Правовой базой юридического статуса Луны служит международный договор 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая все небесные тела. В первой статье этого документа говорится о том, что все исследования спутника Земли «осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития». Соответственно, создание противоречащих этому договору соглашений возможно только в случае выхода из него всех заинтересованных государств, что практически невозможно сегодня представить, замечает Сазонова. Эксперт добавляет, что односторонний выход США при этом допустить вполне возможно.

Nasa/Jpl-Caltech /Global Look Press

К слову, интерес Соединённых Штатов и администрации Дональда Трампа к Луне особенно усилился в 2019 году после успешной высадки на обратной стороне Луны китайского аппарата «Чанъэ-4». Но с учётом катастрофических для США последствий пандемии вполне возможно, что американские дорогостоящие проекты по освоению космоса будут заморожены или перенесены на более поздний срок. Например, в 2004 году президент Джордж Буш-младший уже анонсировал возвращение американцев на Луну не позднее 2020 года и, как мы видим, обещание не было выполнено.

Что на Луне выгодно добывать

Однако нужно объективно понимать, что настоящее освоение материальных ресурсов Луны ещё только впереди. У исследователей есть основания предполагать о наличии в некоторых районах запасов редких металлов. Хотя сейчас трудно судить, насколько экономически выгодной окажется их добыча и доставка на Землю. Основные же профиты землянам от Луны — это обсерватории и извлечение изотопа гелия-3 (он необходим для будущих термоядерных проектов. — NEWS.ru), объяснили астрономы из ИАНАСАН РАН.

Пока на Луне предварительно (без точной оценки запасов) разведаны лишь два полезных вещества — лёгкий изотоп гелия (He-3) и водяной лёд. Оба вещества находится в тонком верхнем слое грунта. Что лежит глубже, пока неизвестно, поскольку образцов с глубины более двух метров нет. Воду можно использовать на лунных базах, и это выглядит достаточно привлекательно после 2035 года, когда могут быть созданы обитаемые базы на Луне. Владимир Сурдин старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

По мнению завкафедрой небесной механики СПбГУ Константина Холшевникова, экономическая рентабельность освоения недр спутника Земли будет оставаться очень низкой, по крайней мере, ещё около 30 лет.

Для сравнения: грамм лунного вещества после доставки на землю (рубеж 60-х и 70-х годов) стоил в четыре раза дороже грамма золота. Но золота и алмазов на Луне меньше, чем на Земле. Ракеты — чудовищно затратная вещь. Когда придумают другой способ доставки с Луны на Землю, неизвестно. Константин Холшевников завкафедрой небесной механики СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, обладатель звания «Рыцарь науки и искусств» завкафедрой небесной механики СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, обладатель звания «Рыцарь науки и искусств»

В настоящее время, информирует эксперт из РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, стоимость доставки груза на орбиту обходится от $27 тысяч до $40 тысяч за кг. Допустим, что запуски со временем будут становиться всё дешевле, но и тогда цена будет сопоставима с «золотом».

А ведь мы думаем не про орбиту, а про посадку и ещё взлёт с Луны, выход на орбиту и тогда на Землю. Это намного и ещё раз намного дороже. Затем потребуется большое число грузовых кораблей, способных доставить сборные комплексы для разработки, добычи, может, очистки на самой Луне ресурсов — это ещё «космические» суммы. Поэтому считаю, что обсуждать вопросы, за кем будет собственность груза с Луны, стоит, это хорошие планы по разработке кодекса космического права, но о реальных планах разделения на группы, способные на масштабное освоение Луны, говорить пока рано. Излишек ресурсов на освоение космоса есть только у группы стран, и здесь создавать гонку и конкуренцию пока не так целесообразно, как наоборот, объединиться всем в один всеобщий проект. Александр Тимофеев доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ им. Г.В. Плеханова

Поэтому, отмечает Тимофеев, очень сомнительно, что США и Люксембург «будут сохранять высокоморальные принципы совместного исследования космоса».

И всё же спустимся с Луны на Землю и напомним, что добыча лунных ресурсов с учётом колоссальной стоимости экспедиций пока очень далека от рентабельности. Ведь, по самым скромным оценкам, стоимость одной экспедиции сегодня превышает $100 млрд.