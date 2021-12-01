Дома будут строить из переработанных отходов в РФ

Вторсырьё в ближайшем будущем будет использоваться в строительстве, ЖКХ и благоустройстве. Этот вопрос сейчас прорабатывают Минстрой, Минприроды и РЭО, пишут «Известия».
Предложения по использованию переработанных материалов ведомства должны
Инициатива использования вторсырья разрабатывается в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла», рассчитанную до 2030 года. Задача проекта состоит в создании системы, при которой отходы станут не мусором, а вторичным материальным ресурсом. Поэтому правительство обирается стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ и других отраслях.
На данный момент действуют стандарты, которые не позволяют использовать вторсырьё в некоторых видах продукции. Поэтому логично утвердить перечень товаров и работ, где можно его применять. Этот список может составить Минпромторг.
Ранее сообщалось, что в России могут разрешить производить детские игрушки из вторсырья. Предложение о снятии запрета уже рассмотрели на рабочей группе ЕАЭС.