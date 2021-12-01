Дома будут строить из переработанных отходов в РФ

Вторсырьё в ближайшем будущем будет использоваться в строительстве, ЖКХ и благоустройстве. Этот вопрос сейчас прорабатывают Минстрой, Минприроды и РЭО, пишут «Известия».

Предложения по использованию переработанных материалов ведомства должны представить кабмину до 15 декабря. Такое поручение министерствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Зампред правительства уже говорила, что кабмин намерен решить вопрос обращения ос всеми отходами — и бытовыми, и промышленными. И чтобы не накапливать более восьми миллиардов тонн такого мусора, нужно создать систему вовлечения в оборот вторичного сырья. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, считает вице-премьер.

Инициатива использования вторсырья разрабатывается в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла», рассчитанную до 2030 года. Задача проекта состоит в создании системы, при которой отходы станут не мусором, а вторичным материальным ресурсом. Поэтому правительство обирается стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ и других отраслях.

На данный момент действуют стандарты, которые не позволяют использовать вторсырьё в некоторых видах продукции. Поэтому логично утвердить перечень товаров и работ, где можно его применять. Этот список может составить Минпромторг.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить производить детские игрушки из вторсырья. Предложение о снятии запрета уже рассмотрели на рабочей группе ЕАЭС.