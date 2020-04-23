Доллар снизился до 75,27 рубля на МосБирже

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,83%, до отметки в 75,27 рубля.
Курс евро опустился на 0,13%, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:09 мск курсы валют продолжили снижение. Доллар упал на 1,19% до отметки в 74,95 рубля, а евро - на 1,22% до 81,11 рубля.
Ранее эксперты прокомментировали обвал нефтяных котировок. По их словам, цена одного доллара может стать выше 80 рублей, писал NEWS.ru.
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