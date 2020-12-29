Доллар подорожал на 20% по отношению к рулю за уходящий год

https://static.news.ru/photo/2528fd7a-4ae4-11eb-88d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Доллар по отношению к рублю за 2020 год подорожал на 20%. Евро вырос на 32%.

На курсе валюты сказались пандемия коронавируса, ослабление инвесторов ко всей группе рискованных активов в уходящем году, а также обострившийся геополитичекий фон.

По итогам последнего торгового дня в году по состоянию на 23:54 (мск) курс доллара вырос на 0,51% до 74,415 руб., евро подорожал на 0,93% до 91,518 руб., пишет ТАСС.

По состоянию на 25 декабря курс евро, установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник, снизился сразу на 1,47 рубля — до 89,87 рубля. Официальный курс доллара также был снижен более чем на рубль: с 74,84 до 73,69 рубля. В 2019 году курс доллара закреплялся в районе 61–63 рублей из-за роста мирового рынка нефти, когда стоимость барреля нефти Brent поднималась до $66.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс евро на Московской Бирже 30 декабря вырос до 92 рублей. Ниже этого уровня он продержался только неделю.