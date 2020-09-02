Доллар на открытии торгов МосБиржи вырос до 73,76 рубля

https://static.news.ru/photo/1a94f90e-eced-11ea-9e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 2 сентября курс доллара повысился по отношению к рублю на 0,24%, курс евро — на 0,12%. Таким образом, американская валюта сейчас торгуется по 73,76 руб., европейская — по 87,76 руб.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс МосБиржи на открытии торгов растёт на 0,5%, индекс РТС — на 0,44%.

Эксперты считают, что риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними. Это пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август. При том что уменьшилась корреляция стоимости рубля и нефти, резко возросли риски новых, причём очень жёстких санкций на фоне белорусского конфликта и ситуации с отравлением Алексея Навального, отмечают аналитики.

Вечером 1 сентября рубль на Московской Бирже немного укрепился к бивалютной корзине на фоне заметно дорожающей нефти. Курс доллара США составил 73,55 руб./$1 в 19:00, евро стоил 87,91 руб./EUR1, писал NEWS.ru.