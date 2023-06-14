Доллар на бирже вырос до 85 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар на МосБирже превысил отметку в 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года, а евро с предыдущего дня удерживает стоимость в 91 рубль, следует из данных биржи. За последние четыре недели российская валюта потеряла примерно 20% стоимости.

13 июня на закрытии торгов курс евро составил 90,94 рубля, а доллар — 84,3 рубля. Китайская валюта юань оценивалась в 11,74 рубля. В среднем рубль ослаб к основным валютам на 2%.

Эксперты заявляют, что одна из основных причин проседания рубля — невысокие цены на нефть, а на фоне этого достигнутое соглашение в ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также падение рубля экономисты объясняют внешним фоном.

Ранее экономист Василий Колташов рассказал, что для вытеснения американской валюты с верхней позиции на мировом рынке нужно создать единую валюту стран БРИКС. Повышение ставки Федеральной резервной системы США на 5% серьезно подорвет международное доверие к доллару. Экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс тоже заявлял, что американской экономике грозят сокрушительные последствия в случае внедрения единой валюты странами БРИКС.