Долги россиян по налогам взыщут без суда: Как это будет и к чему приведет Эксперты ждут роста жалоб на действия налоговиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговые задолженности граждан могут начать взыскивать без суда. С такой инициативой выступил Верховный суд (ВС) РФ. Сейчас так можно взыскивать долги лишь с компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Новый порядок увеличит доходы бюджета и облегчит работу судов, но жизнь россиянам усложнит, считают юристы.

Что предлагает Верховный суд

Верховный суд намерен внести в Госдуму законопроект, который разрешит без суда взыскивать с граждан долги по налогам. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя ВС Вячеслава Лебедева. Как поясняют в Ассоциации юристов России, налоговая инспекция сможет, не обращаясь в суд, сразу направлять документы приставам, а те — гражданам.

Но россияне смогут оспорить постановления. Предположительно, в течение месяца со дня получения решения о взыскании они смогут направить в налоговую письменные возражения. В таком случае постановление будет приостановлено, и налоговая пойдет в суд.

Своей инициативой ВС хочет снизить нагрузку на мировых судей, которые в месяц рассматривают около 380 дел о взыскании налоговых платежей.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Что изменится для россиян

Партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Татьяна Кормилицына:

Проект упрощает взыскание налогов с физлиц. Сегодня для взыскания налоговая должна обратиться в суд или за судебным приказом, или, в случае возражений налогоплательщика на приказ, в порядке искового производства. А после принятия законопроекта суд будет возможен, только если налогоплательщик направит возражения. Но не ясно, кто будут оценивать мотивированность этих возражений. А отсутствие критериев оценки чревато тем, что нагрузка судов в части выдачи приказов снизится, но возрастет количество исковых производств.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников:

Пока не ясно, как это будет работать. Сейчас у налоговой уже есть упрощенный порядок взыскания денег с граждан. Налоговики обращаются за судебным приказом, который выдается достаточно быстро, без участия второй стороны. Если в течение 10 дней он не был опротестован должником, то вступает в силу и по нему можно взыскивать деньги. Во многих случаях такие приказы никто не отменяет. Но отменить приказ тоже не проблема.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис:

Налоги и ранее взыскивались в бесспорном порядке по судебному приказу. В этом смысле разница предлагаемого подхода и нынешнего — в сокращении сроков для взыскания задолженностей и нагрузки на судебную систему. Фактически вместо судебного приказа налоговый орган будет выдавать свой аналог. А благодаря возможности оспорить такой «налоговый приказ» в суде гарантия судебной защиты граждан должна сохраниться.

Что изменится для бюджета

Александр Заблоцкис:

Исходя из фактора сокращения шагов, необходимых налоговой для взыскания долга, взыскиваемость должна возрасти. Других факторов увеличения собираемости налогов от предлагаемой меры я не вижу.

Татьяна Кормилицына:

То, что проект призван повысить собираемость налогов — бесспорно. Однако то, как будет работать на практике, зависит от критериев возражений граждан. Если, как сейчас при судебном приказе, достаточно будет вовремя подать документ с текстом «возражаю, потому что не согласен», то, возможно, ожидаемой эффективности инициатива не даст.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Петр Гусятников: