Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предлагает реконструировать все реки и временные водотоки Крыма в каскады прудов и водохранилищ для накопления осадочных вод для их последующего использования. Соответствующее обращение (есть в распоряжении News.ru) направлено президенту России Владимиру Путину.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина удовлетворяла до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После вхождения полуострова в состав РФ подача воды была прекращена по инициативе Киева.

Наибольшие проблемы возникли у аграриев на севере Крыма. Им пришлось перейти на выращивание культур, которые требуют меньше влаги. Также большие трудности появились и на востоке Крыма. Частично проблемы водоснабжения решили после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Рабочий на территории насосной станции № 16 Северо-Крымского канала в районе села Новопокровка Юрий Лашов/РИА Новости

Как следует из обращения, прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу привело к острому дефициту пресной воды в Крыму и к нарастанию обусловленных им социально-экономических и даже геополитических проблем. Вместе с тем активизировалась эксплуатация артезианских вод и отмечается снижение их качества.

Между тем можно удовлетворить потребности Крыма в пресной воде в объёмах, которые поставляла Украина.

Так, на реках Крыма время от времени наблюдаются дождевые паводки, причём летом они редки или вообще отсутствуют. Они бывают главным образом в осенне-зимне-весенний период, когда потребность в воде минимальна. Кроме того, в Крыму имеется огромное количество временных водотоков — вода в них течёт только после дождей.

Воды этих паводков без пользы стекают в море. Их можно было бы аккумулировать в прудах и водохранилищах и в дальнейшем — использовать, но для этого нужны сотни прудов и водохранилищ, тогда как в настоящее время в Крыму наличных водохранилищ — единицы. В этих обстоятельствах представляется необходимым осуществление особой долгосрочной программы по реконструкции всех рек и временных водотоков Крыма в каскады прудов и водохранилищ для накопления осадочных вод (в то время, когда они есть, но не нужны) и последующего их использования. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Принципы такой реконструкции рек изложены в разработанном институтом проекте «Речной доктрины Российской Федерации», рассказал он.

Крупнов добавил, что предлагаемая программа могла бы быть организована в формате федерального проекта «Обеспечение водного суверенитета Крыма».

Горной местности на юге полуострова свойственно обилие осадков (до 2000 мм/год), тогда как степной Крым на севере засушлив (не более 300–400 мм/год). Собранные в водохранилищах горного Крыма воды могут самотёком подаваться к населённым пунктам и орошаемым сельхозугодьям в степях полуострова, полагает Крупнов.

При всех водохранилищах должны быть построены гидроэлектростанции, которые могут работать в энергосистему, или же на изолированного потребителя: каждый пропуск из водохранилища будет вырабатывать электроэнергию. Во многих случаях ГЭС при водохранилищах могут комбинироваться с ветровыми энергоустановками, — уверен он.

Автор инициативы убеждён, что предлагаемое решение водной проблемы Крыма в виде создания каскадов прудов и водохранилищ будет полезным и в случае возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу: это позволит рационально использовать водные ресурсы для нужд населения и экономики.

Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов в августе рассказал, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, ведь исток Днепра находится на территории России.

Днепровская вода течёт с территории России. Поэтому киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право — право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, тем более что речь не идёт о безвозмездном обеспечении Крыма водой. Георгий Мурадов постпред Республики Крым при президенте РФ

В апреле глава региона Сергей Аксёнов высказывался о том, что комплексная схема водоснабжения Крыма будет разработана к середине текущего года. Он назвал водную блокаду Крыма частью стратегии Запада и рассказал, что она не принесла ожидаемых Киевом результатов — дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, увеличивается турпоток, а сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям.