Дизель раздора: заберёт ли Россия у Литвы белорусский транзит

Москве не стоит рассчитывать, что Минск направит весь экспорт нефтепродуктов в российские порты, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что белорусская сторона приостанавливает перевалку продукции своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) через литовский порт Клайпеда. До этого Москва и Минск обсуждали возможность транзита горючего через российскую территорию.

О временной приостановке транзита нефтепродуктов по новым контрактам через Клайпедский порт Литвы, сообщило литовское госпредприятие Klaipedos nafta. Оно получило соответствующее уведомление от компании BNK (UK) Limited, принадлежащей крупнейшему белорусскому экспортеру ЗАО «Белорусская нефтяная компания».

В Klaipedos nafta заявили, что все контракты сторон остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределённый срок. Литовская сторона полагает, что решение Белоруссии обусловлено не экономическими, а политическими причинами.

С экономической точки зрения использование инфраструктуры Клайпедского порта для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов наиболее выгодно, — заявил коммерческий директор компании Миндаугас Навикас.

Вряд ли Минск полностью вычеркнул Клайпеду из структуры своего экспорта, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, остановка может быть продиктована попыткой Белоруссии заработать дополнительные деньги в нынешних непростых условиях.

Цены на нефть и нефтепродукты сейчас растут, но европейский рынок топлива перенасыщен — в Европе продолжается карантин, где-то даже ужесточается, люди перемещаются мало, и спрос на горючее небольшой. Возможно Минск хочет немного придержать нефтепродукты, чтобы потом более выгодно их продать на восстанавливающемся рынке. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По мнению эксперта, Минск видит в транзите нефтепродуктов рычаг для торга с Западом, и потому он не станет от него отказываться. Сейчас транзит через Литву приобретает даже больший политический смысл, считает специалист.

Российский транзит

AP/TASS

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё в конце августа заявил, что Минск может отказаться от использования литовских портов и перераспределить все экспортные потоки на другие направления. Это стало своего рода ответом на негативную реакцию прибалтийских государств на результаты президентских выборов в Белоруссии.

В сентябре стало известно, что Москва и Минск обсуждают возможность переброски транзита белорусских нефтепродуктов из портов Литвы в российские. Тогдашний министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что этот вопрос требует согласования экономических условий занятых в процессе компаний. Он также сообщил, что эта работа может быть завершена в течение нескольких недель, однако, никаких решений не последовало.

Белоруссия пытается использовать идею переноса экспортных потоков в российские порты, потому что других прорывных идей по экономическому сотрудничеству между странами нет, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Я не верю в долгосрочность этой идеи, думаю, что она останется на уровне политической игры. Какие-то объёмы нефтепродуктов могут пойти в Россию, но для Минска в этом экономического смысла нет. Белоруссия играет на наших политических интересах, хочет показать, что готова переориентироваться от стран Прибалтики, с которыми у нас сложные отношения, на Россию. На мой взгляд, это больше пиар-акция, чем реальный проект. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Россия, по мнению эксперта, в данном случае выступает в роли пассивного участника. Минск предложил, Москва рассматривает. Но вряд ли кто-то в нашей стране активно лоббирует эту тему, она особо никому не интересна, считает экономист.

Белоруссии, по его словам, также выгоднее вести транзит через порты Прибалтики — и с точки зрения налаженной логистики, и более короткого транспортного плеча, и ценовой конкурентоспособности.

Пока слишком рано говорить о возможности полной переориентации транзита белорусских нефтепродуктов на российские порты. Как правило, в этом случае сначала идут пробные партии, отрабатывается вся схема, а затем переориентируются основные потоки. Сейчас же мы не видим ни одного железнодорожного состава с белорусскими нефтепродуктами, которые бы шли в сторону российских портов, — отмечает Игорь Юшков.

Выгода России от этого проекта, по его словам, может быть в том, чтобы загрузить портовые мощности и железную дорогу. К тому же, если завязать на себя экспорт нефтепродуктов, можно понять экономику белорусских НПЗ. Российские компании присматриваются к этим активам, и если Минск решит их приватизировать, то основными претендентами будут именно они, считает экономист.

Цена вопроса

EPA/ТАСС

За девять месяцев этого года Klaipedos nafta получила за перевалку нефтепродуктов €23,7 млн дохода и €6,7 млн чистой прибыли. Эти деньги могли бы достаться России, хотя для нашей страны выгода не столь велика, полагают эксперты.

Перенос экспорта в Россию выгоден для портов, а также для РЖД, поскольку это рентабельное направление бизнеса. Но совокупный эффект может быть небольшим, возможно, десятки миллионов долларов в год. С точки зрения интересов государства выгода в масштабах России совсем небольшая, — отметил Алексей Белогорьев.

К тому же, по его словам, могут понадобиться инвестиции в новые мощности по перевалке нефтепродуктов, а для этого нужны гарантии, что она будет долгосрочной — хотя бы пять лет. Между тем Минск никаких гарантий давать не хочет.

Александр Новак оценил возможный объём переброски 3-4 млн тонн в год и заявил, что у России есть свободные мощности для перевалки такого объёма. Хотя одновременно поднимался вопрос о возможности постройки нового терминала специально под этот проект.

РФ дала Белоруссии существенную (50%) скидку на перевозку нефтепродуктов по железной дороге, но Минск не устраивала стоимость перевалки, якобы в порту Усть-Луга она значительно дороже, чем в Клайпеде, рассказал Игорь Юшков. По его мнению, именно поэтому белорусская сторона намекала на возможность строительства совместного терминала, чтобы забирать себе часть прибыли.

Думаю, что реального переноса экспорта в российские порты не будет. Разве что Белоруссия отправит один-два железнодорожных состава, а потом вернётся к старой схеме, — считает эксперт.

Переориентация на российские порты может быть только временная и краткосрочная, согласился Алексей Белогорьев. В долгосрочной перспективе это просто не имеет экономического смысла, подытожил он.